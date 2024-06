Standard had gelijk dat ze hem wilden houden: meerdere clubs kloppen aan de deur voor Kelvin Yeboah!

Uitgeleend aan Standard in de tweede helft van het seizoen, zal Kelvin Yeboah natuurlijk niet terugkeren naar Luik. Toch is de doelpuntenmaker van Genoa in trek.

Tijdens het tweede deel van het seizoen kon Standard Luik rekenen op een vrij productief aanvallend duo die de Rouches veel punten opleverde in de strijd om het behoud.

Samen met Wilfried Kanga maakte Kelvin Yeboah een zeer goede indruk aan de Maas. Stamnummer 16 wilde de doelpuntenmaker die uitgeleend was door Genoa behouden, evenals Ivan Leko, maar de huidige situatie van de club liet dit uiteraard niet toe.

Meerdere clubs tonen interesse in Kelvin Yeboah

Terug in de Italiaanse laars zou de Italiaans-Ghanese aanvaller echter toch het onderwerp kunnen zijn van een transfer in de komende dagen, of weken. De Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio bevestigt dat verschillende gegadigden aan de poort van de club kloppen.

Volgens de medewerker van Sky Sports in Italië zouden Hellas Verona en Venezia, twee teams die volgend seizoen in de Serie A zullen uitkomen, geïnteresseerd zijn in zijn diensten en reeds contact hebben opgenomen met Genoa.

Ook Augsburg in de Duitse Bundesliga toont interesse. Standard had inderdaad een talent in handen, maar was simpelweg niet in staat om hem te behouden. Het was natuurlijk geen prioriteit.