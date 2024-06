Dramatisch nieuws: Belgische voetballer verdronken op reis in Thailand

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dramatisch nieuws vanuit Thailand. Daar is een Belgische amateurvoetballer die nog speelde bij de jeugd van Charleroi verdronken op reis. We willen ons medeleven alvast betuigen aan familie en vrienden van de onfortuinlijke man.

De 28-jarige Allan Luvovadio is in Thailand op zo'n vijftien kilometer van Phuket verdronken. Dat hebben media uit dat land laten weten en is ook door Het Laatste Nieuws inmiddels bevestigd. Hij werd meegenomen door de golven.

Meegesleurd door de golven

Twee andere toeristen werden nog uit het water gered nadat ze in moeilijkheden kwamen, maar Allan Luvovadio werd niet meer gevonden. De 28-jarige man was gaan zwemmen bij Freedom Beach, even buiten Phuket.

Freedom Beach is een plaats waar veel gesnorkeld wordt. Meer informatie over de zaak en de precieze omstandigheden van het ongeval ontbreken voorlopig nog, maar Buitenlandse Zaken bevestigde wel het overlijden.

Jeugdspeler Charleroi

Allan Luvovadio speelde bij Tamines in de Belgische amateurreeksen. In het verleden speelde hij ook voor onder meer KRC Gent, Ganshoren en Solières. Hij is ook een jeugdproduct van Charleroi en woonde daar ook.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om ons diepste medeleven te betuigen aan de familie en vrienden van Allan Luvovadio, alsook aan iedereen die door het overlijden getroffen of geraakt is. RIP Allan Luvovadio.