Jérémy Doku weet wat er moet gebeuren om Oekraïne te verslaan: "Als we dat doen, zie ik geen probleem"

De Rode Duivels staan woensdag voor een zeer belangrijke opdracht. Tegen Oekraïne moet er gelijkgespeeld worden om zeker te zijn van de volgende ronde.

In het beste geval is België op maandag al quasi zeker van de volgende ronde. Toch is het altijd beter om punten te pakken tegen Oekraïne.

Jérémy Doku kwam maandag met de pers praten en blikte al even vooruit op het duel. Hij vertelde wat er nog beter kan, want de winger ziet een duidelijk werkpuntje.

"We hebben slechts twee keer gescoord, maar we hebben wel veel kansen gecreëerd. We weten dat dit een werkpuntje is. Wat wel positief is, is dat we zoveel kansen creëren en dat we in een positie terechtkomen waarin we kunnen scoren", begint Doku.

"Ik denk niet dat er veel teams zijn die zo veel kansen creëren. We moeten onze kansen beter afmaken, daar zijn we ons bewust van. Hopelijk kunnen we daar de komende wedstrijd iets aan doen."

De speler van Manchester City weet wat er moet gebeuren om te winnen van Oekraïne. "Tegen Oekraïne moeten we vooral naar onszelf kijken. Wij hebben de kwaliteiten om dat team te verslaan."

"We moeten ons nu goed voorbereiden en het belangrijkste is om kansen te blijven creëren en ze ook af te maken. Als we daarin slagen, zie ik geen probleem. We moeten altijd op onze hoede zijn", besluit Doku.