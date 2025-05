Gevoelige overstap in de maak? Anderlecht denkt niet alleen aan voormalige publiekslieveling, maar ook aan aanvaller van de grote concurrent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht is volop bezig met het versterken van zijn aanvalslinie voor volgend seizoen. De komst van de jonge Serviër Mihailjo Cvetkovic werd al afgerond, maar paars-wit kijkt verder rond op de transfermarkt waarbij enkele oude bekende opduiken.

Zo zou Andi Zeqiri volgens Het Nieuwsblad in de belangstelling staan van Anderlecht. De aanvaller wordt dit seizoen uitgeleend door KRC Genk aan Standard. Bij de Rouches noteerde de Zwitserse spits al 10 doelpunten en 4 assists.

Vooral zijn werkkracht maakt indruk in de vurige steden. Toch lijkt een definitieve overstap naar Luik uitgesloten: de aankoopoptie van 2,8 miljoen euro is te duur, en zijn loon past niet binnen het financiële plaatje van Standard.

Voor Anderlecht is Zeqiri wel een interessante piste. Door de onzekerheid rond Kasper Dolberg en Luis Vázquez onderzoekt de club meerdere aanvallende alternatieven. De Zwitserse international zou met zijn profiel en ervaring alvast in het plaatje passen.

Ook Kouamé in de belangstelling

Een andere naam die circuleert is die van Christian Kouamé. De Ivoriaanse spits werd in het seizoen 2021-2022 al eens gehuurd van Fiorentina en liet toen een positieve indruk na met 13 doelpunten in 36 wedstrijden.

Na een uitleenbeurt aan Empoli dit seizoen lijkt Fiorentina opnieuw bereid hem te laten vertrekken. Een terugkeer naar het Lotto Park is dus niet uitgesloten, zeker als een deal financieel haalbaar blijkt.