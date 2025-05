Anderlecht of Club? Johan Boskamp zegt meteen wie de bekerfinale zal winnen

Zondag wordt de finale van de Croky Cup gespeeld. Anderlecht of Club Brugge gaan met de trofee gaan lopen.

RSC Anderlecht en Club Brugge zorgen voor een bekerfinale tussen twee traditieclubs. Voor veel waarnemers is blauwzwart de grote favoriet, maar niet iedereen denkt daar zo over.

Analist Johan Boskamp is echter een andere mening toegedaan. “Mijn buikgevoel zegt Anderlecht”, opent hij zijn relaas bij Het Belang van Limburg richting de finale van de Croky Cup.

En daar heeft hij ook een goede reden voor. “Ik zie opeens weer een gretigheid in die groep. Ze zijn fitter dan een maand geleden en ze gaan er weer vol voor in de duels.”

Al is er één ding vooral heel erg dankbaar voor de troepen van Besnik Hasi, zo oordeelt Boskamp nog. Niemand geeft hen immers een stuiver kans om de beker te pakken.

“De grootste troef voor Anderlecht is die underdogrol. Iedereen gaat ervan uit dat Club de finale met de vingers in de neus gaat winnen. Voetballend is Club beter, maar in een finale draait het om veel meer dan dat. Ik voorspel een verrassing.”