"De realiteit": Yari Verschaeren doet vreemde uitspraak over bekerfinale en nakend vertrek bij Anderlecht

Yari Verschaeren speelt zondag met Anderlecht de bekerfinale. Deze wedstrijd heeft heel wat betekenis voor de speler van paarswit.

Yari Verschaeren heeft het nodige talent, maar een vaste waarde is hij in al die jaren bij RSC Anderlecht nooit geworden. Zoals de kaarten nu liggen, zou hij wel eens bezig kunnen zijn aan zijn laatste wedstrijden in het shirt van paarswit.

En dat gevoel is bijzonder raar voor Verschaeren. “Ik kan het mij echt niet voorstellen dat ik hier ooit vertrek zonder trofee”, klinkt het bij Sporza. “Maar momenteel is dat jammer genoeg de realiteit. We zijn een club die iets aan het opbouwen is en dat heeft tijd nodig.”

De beker winnen zou dat proces kunnen versnellen. “Als jeugdspeler op Neerpede is je eerste doel om in de A-kern te geraken. En eenmaal je daar bent, wil je prijzen pakken. Tot nog toe is mij dat niet gelukt. Dat knaagt aan mij, want Anderlecht is een club die staat voor prijzen pakken.”

Verschaeren speelde al eens een finale, maar die kende een dramatisch verloop tegen KAA Gent. Door een slechte start was de match eigenlijk al verloren, maar uiteindelijk ging paarswit pas in strafschoppen door de knieën.

“Weet je, ik ben achteraf echt slécht geweest van die verloren finale. We dachten echt dat dat het moment zou worden waarop we alle negativiteit van ons konden afzetten en er iets kon veranderen. Wie weet was Vincent (Kompany, red.) er het volgende seizoen nog geweest als we die beker hadden gewonnen”, besluit hij.