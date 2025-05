Hein Vanhaezebrouck doet schepje bovenop transfer van Kasper Dolberg naar Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Speelt Kasper Dolberg volgend seizoen nog bij RSC Anderlecht? Het is een vraag die ook Hein Vanhaezebrouck bezighoudt.

Kasper Dolberg ligt nog tot medio 2027 onder contract bij RSC Anderlecht. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dit moment op 13 miljoen euro.

Al is de kans groot dat hij veel meer zal opbrengen. De voorbije dagen doet meer en meer het gerucht de ronde dat de spits van Anderlecht mogelijk de overstap maakt naar Club Brugge.

“Zet Dolberg bij Club en hij maakt er 35 op een seizoen. Vermant heeft ook een neus voor goals, maar qua afwerking is Dolberg de beste in België”, vertelt Hein Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck doet er zelfs nog een schepje bovenop. “Als Hayen met Vermant start, zou dat zelfs verrassend zijn, want zó vaak is dat nog niet gebeurd. Maar als ik trainer van Club was, ik zou hem volgend seizoen spits nummer één durven maken.”

Maar dan zit je nog met de Deen van Anderlecht. “Mocht Dolberg dan nog komen, ben ik zeker dat die zijn tenen zou moeten uitkuisen om de strijd te winnen”, besluit Vanhaezebrouck.