'RSC Anderlecht pakt door en wil oude bekende terughalen naar Lotto Park'

RSC Anderlecht lijkt volgend seizoen niet meer te kunnen rekenen op Kasper Dolberg. En dus zijn ze nu al naarstig op zoek naar een mogelijke opvolger. En daarbij denken ze aan meerdere namen.

Met Mihajlo Cvetkovic werd al een jong talent in huis gehaald om de rangen te versterken bij RSC Anderlecht. Maar daar gaat het zeker niet bij stoppen, want Renard aast op nog heel wat andere profielen.

Oude bekende naar Lotto Park?

Naast Cvetkovic wordt daarbij ook nog gekeken naar andere aanvallers. Mogelijk komt er zelfs een oude bekende terug naar het Lotto Park - toch als we bepaalde geruchten mogen geloven.

Zo zou Christian Kouamé mogelijk nog een keertje kunnen landen in ons land. Hij werd in het seizoen 2021-2022 al eens gehuurd van Fiorentina en ook volgend seizoen zou hij volgens Afrikaanse bronnen in Brussel kunnen spelen.

Terug naar Anderlecht?

Kouamé heeft nog een contract tot 2027 bij de club uit Firenze, maar zou daar wegmogen. De afgelopen maanden werd hij ook al uitgeleend aan Empoli, maar volgend jaar zou het dus Anderlecht kunnen worden.

Al is de vraag of en wanneer de 27-jarige Ivoriaan opnieuw fit zal zijn. Hij liep een maand geleden een kruisbandblessure op bij Empoli en zal dus nog niet meteen kunnen spelen. Afwachten dus voorlopig ...