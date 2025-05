🎥 Supporters van Standard voeren actie tegen overname van de club vlak voor de Waalse clash

Voor de Waalse choc tussen Standard en Charleroi hebben een groep supporters van Standard zich verzameld voor Tribune 1 van het Maurice Dufrasne-stadion om te protesteren tegen het overnameproces van de club onder leiding van Giacomo Angelini.

In een bijzondere context zal de Waalse clash tussen Standard en Charleroi plaatsvinden, deze zondag op Sclessin (13u30). Voor de wedstrijd vond er een vreedzame demonstratie plaats voor Tribune 1.

De belangrijkste supportersgroepen verzamelden zich voor de ingang van het stadion met duidelijke boodschappen voor de clubovernemer Giacomo Angelini. "Angelini: we gaan niet all-in met lege zakken" stond onder meer op een spandoek geschreven. De supporters zongen "Standard, dat zijn wij", gericht naar de eretribune van het Stade Maurice Dufrasne.

Angelini is al meer dan twee jaar aanwezig bij Standard als financieel directeur en is dus onder toezicht van A-Cap naar de Vurige Stede gekomen. Hij is benoemd tot CEO en aangewezen als overnemer van de club, terwijl drie andere biedingen duidelijker en completer leken. Op 13 mei zal hij de supporters ontmoeten om zijn project te presenteren, dat de fans nu al niet overtuigt.

De supporters van Standard hebben deze week in een mededeling aangegeven dat ze niet de identiteit willen kiezen van de persoon of instelling die het stamnummer 16 zal overnemen, maar ze willen meer duidelijkheid over het overnameproces, wat vandaag niet het geval is. De supporters van Standard willen uit de donkere jaren komen en hebben niet het gevoel dat dit zal gebeuren met Giacomo Angelini.

Tegelijkertijd werden de speelsters van Standard Femina, die de Belgische Women's Cup wonnen ten koste van Anderlecht, toegejuicht bij hun binnenkomst in het stadion. "Jullie presteren beter dan de mannen", "jullie zijn de trots van Standard", waren enkele van de gehoorde kreten bij hun aankomst.