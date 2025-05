Marc Coucke zegt hoeveel kans RSC Anderlecht heeft om de beker te winnen

Vanavond staan Club Brugge en RSC Anderlecht tegenover elkaar in de bekerfinale. Voorzitter Marc Coucke is realistisch over de winstkansen.

Ook voorzitter Marc Coucke is van de partij in het Koning Boudewijnstadion voor de bekerfinale tussen zijn Anderlecht en Club Brugge.

Het zou voor Coucke in al die jaren dat hij eigenaar is van de club zijn eerste prijs zijn mocht paarswit de wedstrijd winnen.

“Wat ik verwacht van de finale? Geen idee. Ik denk dat niemand het weet. Club Brugge speelt een fenomenaal seizoen. Wij zijn net op tijd het momentum aan het keren. Ik hoop gewoon dat we winnen, de rest kan me niet schelen”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Coucke maakte ook een inschatting van de winstkansen. “Een maand geleden had ik ons tien procent kans gegeven, nu 25 procent. In één match kan alles gebeuren, dat is het mooie aan voetbal.”

De laatste prijs die Anderlecht pakte was in 2017, een eeuwigheid voor Coucke. “De stofdoek is intussen versleten”, knipoogde Coucke. “Het wordt tijd dat er opnieuw een trofee in de kast komt.”