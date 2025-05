Bij Union houden ze geen rekening meer met Genk en danken ze Club Brugge: "We hebben gekeken naar Club Brugge"

Union Sint-Gillis blijft indruk maken in de Champions' Play-offs. Zaterdagavond won het met 1-0 van KRC Genk, de derde clean sheet op rij en al de vijfde in zeven wedstrijden. Dankzij die overwinning zijn de Limburgers uitgeteld voor de titel en wordt de eindstrijd een duel tussen Union en Club.

Anthony Moris, doelman en aanvoerder van Union, was opnieuw een betrouwbare schakel in een sterk defensief blok. “Een clean sheet hou je nooit alleen", stelde hij. “Dat begint al op training. Onze organisatie is ijzersterk, en we hebben gekeken naar de beste ploegen. Club Brugge bijvoorbeeld: die hebben hun successen ook gebouwd op een stabiele defensie.”

De Luxemburgse goalie erkende wel dat Union in de openingsfase wat geluk kende. “We mogen niet klagen dat Heynen die bal over het doel trapt", gaf Moris toe. “Maar dat neemt niet weg dat wij onze taken perfect uitvoeren. We blijven gefocust op ons eigen spel en laten ons niet meeslepen.”

Aanvallend vond Moris dat Union het zichzelf iets makkelijker had kunnen maken. “We hadden meer kansen moeten creëren. Gelukkig viel de goal nog via Burgess, die we al weken plaagden omdat hij nog niet had gescoord. Hij had gezegd dat hij zijn doelpunt voor het juiste moment bewaarde. Wel, dat moment was nu.”

Union heeft in de drie resterende speeldagen het voordeel van een iets eenvoudiger programma dan Club Brugge, dat nog Genk moet. De Brusselaars zijn daardoor licht in het voordeel, maar Moris waarschuwt voor euforie. “Niemand geloofde vooraf in zo’n reeks. We hebben een grote stap gezet naar plek twee en misschien meer. Of de anderen het willen toegeven of niet: voor Genk is het voorbij.”

Met 19 op 21 heeft Union zijn titelkansen helemaal zelf afgedwongen. “Ik weet niet of mensen echt beseffen wat we hier al jaren aan het doen zijn. Maar het is duidelijk: de titelstrijd is een tweestrijd geworden.”