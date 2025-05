🎥 Beruchte fangroep van Club Brugge voert nachtelijke actie aan hotel van Anderlechtspelers

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vandaag wordt de bekerfinale gespeeld. De harde kern van Club Brugge zorgde alvast voor een eerste stevige actie tegen RSC Anderlecht.

Om 18 uur spelen RSC Anderlecht en Club Brugge in het Koning Boudewijnstadion de finale van de Croky Cup. Het valt af te wachten of de Anderlechtspelers voldoende uitgerust zullen zijn.

Anderlecht ging voor de bekerfinale op afzondering, maar een deel van de harde kern van Club Brugge zorgde voor een verstoring van de nachtrust van de spelers.

De North Fanatics 13 ging vannacht vuurwerk afsteken aan het hotel waar de spelers en de entourage van RSC Anderlecht sliepen.

Op de beelden hieronder kan je de actie van de harde kern zien. Zeker dertig seconden lang werd er vuurwerk afgeschoten aan het hotel.

“Een goede nachtrust is belangrijk. Goedemorgen RSC Anderlecht”, klinkt het op sociale media. De North Fanatics 13 is dezelfde groep die verdacht werd de Kühnengroet te brengen in de match tegen Standard.