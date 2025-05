"Een kleinigheidje": Dit berichtje kreeg Mats Rits van Brandon Mechele richting bekerfinale

Club Brugge en RSC Anderlecht bekampen elkaar in de bekerfinale op zondag. De wedstrijd moet voor de spelers geen extra uitleg krijgen.

Een finale, aartsvijanden tegen elkaar en dan ook nog eens ex-ploegmaten die oog in oog met elkaar komen te staan. De bekerfinale tussen Anderlecht en Club Brugge belooft vuurwerk.

Voor Mats Rits wordt het een heel bijzondere wedstrijd. Hij speelt bij RSC Anderlecht, maar daarvoor kwam hij nog uit voor Club Brugge.

“Voor mij is het natuurlijk speciaal om tegen mijn ex-club te spelen. Dat vond ik altijd wel leuk. Ik ken nog steeds enorm veel mensen, dus er zal wel wat getreiterd worden vooraf”, klinkt het bij Sporza.

Het was zelfs al prijs met een ex-ploegmaat. “Er was zelfs al een kleinigheidje. Ik was even geblesseerd en Brandon (Mechele, red.) stuurde: 'Kom maar terug als de bekerfinale gedaan is.'”

De laatste keer dat Anderlecht en Club Brugge tegenover elkaar stonden, in de play-offs, maakte paarswit geen schijn van kans, maar nu is dat helemaal anders, aldus Rits.

“Het is normaal dat nieuwe ideeën van een coach tijd nodig hebben. Die eerste match onder Besnik tegen Club moesten we nog wennen aan alle nieuwe accenten. Daar is de voorbije weken hard op gewerkt”, besluit hij.