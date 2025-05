Leander Dendoncker wil iets rechtzetten dat hem enorm stoort: "Ze schieten graag op mij"

Leander Dendoncker keerde afgelopen zomer met veel verwachtingen terug naar Anderlecht, maar het sprookje is voorlopig uitgebleven. De middenvelder begrijpt de teleurstelling, maar wijst ook op een vertekend beeld.

Leander Dendoncker ziet zichzelf niet als een speler die uitblinkt met doelpunten of beslissende passes. In tegenstelling tot creatieve profielen zoals Youri Tielemans of Matías Suárez ligt zijn sterkte in het verdedigende werk: ballen veroveren, infiltreren en zijn taak doen zonder al te veel flair.

Hij geeft ruiterlijk toe dat zijn seizoen beter had gekund. "Ben ik tevreden over mijn prestaties? Nee, zeker niet. Maar het zou een ander verhaal geweest zijn als we beter gepresteerd hadden als ploeg", zegt hij in HLN. Soms draait het gewoon om perceptie."

Toch stoort de kritiek hem bij momenten wel: "Als het slecht gaat, ligt de focus snel op mij. Sommige mensen vinden het precies leuk om te schieten. Dat raakt me, ook al heb ik intussen een berenvel ontwikkeld."

De kritiek dat hij weinig spelvreugde zou uitstralen, wijst hij van de hand. "Ik amuseer me nog altijd, elke dag. Ik train graag, ik wil goed zijn. De passie is er nog, anders stop ik ermee. Dat heeft niks met leeftijd te maken."

Dendoncker begrijpt wel waar het beeld vandaan komt. "Als je mij ziet voetballen, zie je misschien niet veel expressie. En ja, de voorbije jaren waren sportief niet makkelijk. Dat laat sporen na. Maar ik mag nog altijd doen wat ik het liefste doe. En thuis heb ik twee prachtige kinderen en een vrouw van wie ik hou. Ik heb álles om gelukkig te zijn."

Zijn gezicht licht pas op als het over die thuissituatie gaat. "Mensen denken misschien dat ik geen plezier meer heb in het spel, maar dat komt ook omdat dit seizoen me enorm bezighoudt. Ik ben teruggekeerd om Anderlecht te helpen. Dat is niet altijd gelukt. En ja, dat voelt als een verantwoordelijkheid."

Voor Dendoncker blijft het paars-witte shirt iets bijzonders. Hij herinnert zich trots de kampioenstitel en de Europese kwartfinale. "Je denkt: dat kan ik nog eens meemaken. Maar het is moeilijker dan het lijkt. Toch wil ik blijven vechten, voor de ploeg én voor mezelf."