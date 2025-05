Colassin bedankt de supporters van Beerschot: "Dat gevoel meenemen op het veld"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vorig weekend pakte Beerschot zijn eerste punten in de playdowns. Daar mogen er vanmiddag nog drie bijkomen tegen STVV voor Antoine Colassin.

Antoine Colassin was vorig weekend met een doelpunt en een assist één van de uitblinkers van Beerschot in het duel tegen KV Kortrijk.

“Die overwinning deed enorm deugd”, vertelt Colassin op de website van de ploeg. “We speelden de laatste weken zeker niet slecht, maar het resultaat bleef telkens uit. Dat is eigenlijk het verhaal van ons hele seizoen.”

Colassin is de meest bepalende speler van Beerschot dit seizoen, met zes doelpunten en zes assists. Hij voelt zich duidelijk helemaal in zijn vel op het kiel. Nu is STVV de volgende tegenstander, al verloor Beerschot wel al drie keer van de Kanaries en kon het nog geen enkel doelpunt scoren. STVV ligt Beerschot duidelijk niet.

“Ze beschikken over veel individuele kwaliteit, en met een nieuwe coach zullen ze er ongetwijfeld opnieuw alles aan doen om ons te kloppen. Maar binnen onze groep beseft iedereen dat dit onze laatste kans is om buitenshuis nog een overwinning te boeken dit seizoen.”

De supporters blijven de ploeg steunen, ook al ging het het hele jaar moeilijk. Zelfs toen de degradatie een feit was haakten ze niet af.

“Ik hoorde dat er veel Beerschot-supporters naar Limburg afzakken. Hun steun is voor ons ontzettend belangrijk. We moeten trots zijn op hen en dat gevoel meenemen op het veld. Ik kijk er enorm naar uit – het kan een mooie wedstrijd worden.”