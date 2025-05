STVV kan vandaag al rechtstreekse degradatie ontlopen, al wil verdediger daar niets van weten

STVV staat opnieuw voor een belangrijk weekend in de Relegation Play-offs. Vandaag kan de club al zeker zijn dat het niet rechtstreeks zakt, en bij winst zondag tegen Beerschot blijven de Kanaries in de race voor de eerste plaats.

De 3-1 nederlaag vorige week op het veld van Cercle Brugge kwam hard aan bij STVV. Een gemiste kans om de leiding te behouden en een mentale tik uit te delen aan de concurrentie.

“Die nederlaag deed heel veel pijn", geeft Louis Patris toe in Het Belang van Limburg. “Zeker de manier waarop. Het was het moment om aan de leiding te blijven. Jammer genoeg is dat niet gelukt. En dat is voor een groot deel onze schuld.”

Ondertussen staat er met Wouter Vrancken een nieuwe coach aan het roer. Volgens Patris loopt de samenwerking voorlopig vlot.

Al zijn de trainingen onder Vrancken zeer stevig, merkt Patris op. "De trainingen zijn intensief, zo heb ik het graag. En de grote veranderingen zullen er waarschijnlijk pas volgend seizoen komen."

Duidelijke doelstelling

De Kanaries kijken ook met een schuin oog naar het duel tussen Cercle Brugge en KV Kortrijk van deze middag. Als Kortrijk verliest, is STVV zeker van het barrageticket. "Of het een voordeel is dat we die uitslag al een dag op voorhand kennen? Niet echt, dat maakt niets uit. Wij moeten naar onszelf kijken. Ons doel is en blijft die eerste plaats."