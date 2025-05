Zo schat Imke Courtois de bekerfinale in: twee keer een duidelijke NEEN over Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een droomfinale, zo wordt de bekerfinale tussen Anderlecht en Club Brugge genoemd. Het is uitkijken wie de trofee Croky Cup mee naar huis neemt.

Wie pakweg een maand geleden een pronostiekje deed op de bekerfinale tussen Anderlecht en Club Brugge, zal wellicht altijd op een overwinning van blauwzwart gegokt hebben.

Maar nu, een maandje later, is dat wel eventjes anders, want paarswit heeft er een heel sterke reeks op zitten en komt met heel veel vertrouwen naar het Koning Boudewijnstadion.

Ook Imke Courtois heeft haar twijfels wie zal winnen. “Bij een soortgelijke tafel donderdag op Sporza antwoordde ik NEEN op de vraag: wint Club vlot de bekerfinale? Want vlót winnen vind ik te voorbarig”, vertelt ze in De Zondag.

Anderlecht heeft de vierde plaats zo goed als beet, waardoor het ook een Europees ticket in handen heeft. Zorgt dat voor minder druk? “Maakt allemaal niet uit, ondanks het kwaliteitsverschil. Juist omdat het een finale is. Dat is altijd anders.”

Ook op een tweede, cruciale vraag, of Nicky Hayen met Romeo Vermant in de basiself gaat spelen, antwoordt Courtois NEEN. “Ik denk dat hij zal opteren voor Jutgla. Ook omdat Vermant naar mijn aanvoelen makkelijker omgaat met de rol van invaller, want minuten zal hij zeker maken”, besluit ze.