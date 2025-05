"Stoute uitspraak": Olivier Deschacht pakt uit met gewaagde woorden over Nicky Hayen

Nicky Hayen loodste Club Brugge vorig jaar naar de titel. Ook nu doet hij nog mee voor de twee prijzen in de Jupiler Pro League

Interimtrainer was Nicky Hayen, met de opdracht er nog zoveel als mogelijk uit te halen. Die opdracht kreeg de trainer vorig jaar bij Club Brugge.

Vanop bijna 20 punten achterstand loodste hij blauwzwart echter naar de landstitel. Die knappe prestatie werd dit jaar gevolgd door een knappe campagne in de Champions League, de beker en de competitie.

Bij Anderlecht liep het dit seizoen met horten en stoten. “Ach, ik geef liever mee dat Vandenhaute tenminste blijft proberen. Renard in plaats van Fredberg, Hubert in plaats van Riemer, Hasi in plaats van Hubert…”, zegt Olivier Deschacht in De Zondag.

Een schril contrast met Club Brugge, waar voor een stabiel beleid gekozen wordt, met ook heel wat goede keuze op sportief vlak. Het verleidt Deschacht tot straffe woorden.

“Ik ga misschien een stoute uitspraak doen, maar volgens mij zou Club het momenteel even goed doen met een andere trainer. Omdat ze zoveel karakters in die ploeg hebben, zoveel echte winnaars…”, gaat hij verder.

“Gewoon de spelers op het veld zetten en ervoor gáán.” Daarmee toont Hayen misschien nog het meest van al dat hij een uitstekende peoplemanager en misschien is dat wel het belangrijkste van allemaal.