Hayen of Hasi: Dreigt ontslag voor de trainer die de bekerfinale verliest?

Voor RSC Anderlecht en Club Brugge staat veel op het spel in de bekerfinale. Beide ploegen moeten de Croky Cup winnen.

Club Brugge is het aan zijn stand verplicht om de bekerfinale te winnen. Voor Anderlecht is het de enige manier om het seizoen wat extra glans te geven.

Voor beide coaches is de beker winnen dan ook van cruciaal belang. Besnik Hasi kan met de winst een nieuw contract afdwingen. Als hij verliest, dan ziet het er niet goed uit.

Voor Marc Degryse zal bepalen hoe Anderlecht verliest, als het zover komt. “Als Anderlecht niks laat zien, zoals in de competitie, dan is er een probleem”, klinkt het in La Capitale.

“Dan zit vooral Wouter Vandenhaute met een dik probleem. De fans zullen van zich laten horen bij een nederlaag. En als het moet, zal men in Anderlecht hard optreden.”

Marc Degryse herinnert zich dat Nicky Hayen een onvoldoende kreeg van Guilian Preud'homme, toen nog bij Club NXT, in januari 2024. Maar ook Bart Verhaeghe dacht nooit dat Club vorig jaar de titel zou pakken, met 19 punten achterstand.

Die meningen hebben ze moeten herzien. “Deze coach is een bescheiden man die luistert naar de belangrijke spelers. ‘Hou het simpel’ is zijn recept. Hayen denkt niet dat hij de belangrijkste pion in het proces is”, besluit Degryse. De kans dat Hayen moet vertrekken na een verloren bekerfinale lijkt zo goed als onbestaande.