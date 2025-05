Welke STVV-speler die naar Genk kwam zal het verst geraken? Thorsten Fink twijfelt niet

Thorsten Fink maakte vorige zomer de overstap van STVV naar KRC Genk. Ook enkele spelers volgden in het zog van de Duitser.

Thorsten Fink heeft KRC Genk naar een hoger niveau getild. De club stond lange tijd aan de leiding in de competitie en doet nu nog altijd mee voor de landstitel.

Met Matte Smets, Jarne Steuckers en Mathias Delorge heeft hij ook enkele krachten waarmee hij al bij de Kanaries samenwerkte onder zijn hoede.

Als Het Nieuwsblad hem vraagt wie van hen de grootste carrière zal maken, dan moet de Duitser helemaal niet lang nadenken.

“Matte Smets. Op zijn leeftijd is hij een perfecte speler voor ploegen die op balbezit spelen. Hij werkt hard, op en naast het veld, is technisch én tactisch goed. Hij is simpelweg top en staat pas aan het begin van zijn carrière”, klinkt het.

De vergelijking met Thomas Vermaelen, met wie Fink in Japan werkte, is snel gemaakt. “Thomas was een beetje beter met het hoofd, harder ook. Terwijl Matte een virtuoos is aan de bal én ook in het middenveld kan spelen. Voor mij kan Matte bij Manchester City spelen”, besluit hij.