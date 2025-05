Maxim De Cuyper vindt één ding heel erg jammer aan de bekerfinale

RSC Anderlecht en Club Brugge spelen zondag de bekerfinale. Maxim De Cuyper is alvast supergemotiveerd om paarswit te kloppen.

De rivaliteit tussen de supporters van RSC Anderlecht en Club Brugge is al sinds jaar en dag gigantisch groot. Bij de spelers is dat anders.

Zeker voor de buitenlandse jongens is dit veel moeilijker te begrijpen, maar er zijn bij blauwzwart gelukkig genoeg Belgen om hen erop te wijzen.

“Voor dit soort wedstrijden neemt een van ons altijd het woord. Tegen Anderlecht ben ik dat vaak”, vertelt De Cuyper aan Het Laatste Nieuws. “Het is simpel: een wedstrijd tegen Anderlecht is altijd speciaal. Dat het nu een bekerfinale is, zou het nog pijnlijker maken als we verliezen, maar ook nog mooier als we winnen.”

Eén ding vindt De Cuyper heel erg vervelend. “Ik vind het dramatisch geregeld dat die bekerfinale los tijdens de play-offs valt. Ik heb het daar onlangs nog met jongens van Union over gehad. Je kan gewoon niet deftig vieren.”

De Cuyper heeft alvast een idee hoe de match zal verlopen zondag. Iedereen gaat ervan uit dat Club vlot zal winnen, maar De Cuyper zit al weken met het idee dat het op strafschoppen zal uitdraaien. “Als het toch zo ver zou komen en ik sta nog op het veld, wil ik gerust mijn verantwoordelijkheid nemen en er eentje trappen”, besluit hij.