Peter Vandenbempt ziet groot verschil tussen KAA Gent en Anderlecht en Antwerp

KAA Gent staat momenteel met 1 op 21 in de Champions' Play-offs op een teleurstellende zesde plaats. Als ze nog Europees voetbal willen ambiëren, dan zal er volgende week gewonnen moeten worden tegen Royal Antwerp FC.

Terwijl bij Royal Antwerp FC met Paul Gheyssens en bij RSC Anderlecht met Marc Coucke een aantal mensen aan het roer kwamen die veel geld wilden uitgeven om het team naar hogere hoogten te brengen, kwam er ook bij Gent een nieuwe sterke man.

Grote verschillen

Maar Sam Baro is misschien niet helemaal hetzelfde als de andere sterke mannen. Dat heeft ook Peter Vandenbempt duidelijk gemaakt in zijn column voor Het Nieuwsblad.

Hij wijst meteen op het grote verschil tussen Baro en de andere genoemde namen. "Van bij het begin was duidelijk dat Baro, anders dan Marc Coucke of Paul Gheysens, niet ambitieus tientallen miljoenen in de club zou stoppen en dat een gezonde club (tijdelijk) voorrang heeft op een succesvolle."

Heropbouw proces van lange adem

"Heropbouwen is een proces van lange adem – bij Anderlecht weten ze er alles van – en het sportieve succesje met de kwalificatie voor de Champions’ Play-offs is alweer tenietgedaan door de pijnlijke calvarietocht die het is geworden", klinkt het.

Volgens Vandenbempt is er niet goed genoeg gewerkt door de sportieve cel, die ervaring mist. De correcties zullen mogelijk tijd vergen en dus zullen er nog wat transferperiodes moeten volgen om alles recht te trekken.