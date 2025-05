Vriendin van Louis Patris moet het afleggen tegen bromance met... ploegmaat bij STVV

STVV beleeft een bijzonder moeilijk seizoen. De ploeg moet zich nog weten te verzekeren van het behoud in de Jupiler Pro League.

STVV heeft een heel moeilijk jaar achter de rug. De ploeg speelde bij momenten heel erg goed voetbal, maar toch wist het te weinig punten te pakken.

Het is momenteel nog in een hevige strijd verwikkeld om ervoor te zorgen dat het niet degradeert naar de Challenger Pro League.

Ondanks die miserie kunnen de spelers heel goed overweg met elkaar. Zo moet de vriendin van Louis Patris een stevige bromance tussen hem en Adriano Bertaccini meemaken.

“Adri en ik komen heel erg goed overeen”, lacht Patris in Het Belang van Limburg. “We wonen in hetzelfde appartementencomplex en zijn vaak samen, mét onze vriendinnen erbij. Soms komen zij naar ons, soms gaan wij naar hen.”

In FIFA heeft hij Bertaccini nog altijd niet kunnen verslaan. “Adri is té goed. Eigenlijk is hij gek. Want alles wat hij doet, doet hij aan 200 procent.”

De twee zijn onlangs begonnen met schaken en ook daarin wil Bertaccini de beste zijn. “Twee weken later had hij plots een hele stapel boeken over schaken gekocht en was hij al véél beter dan ik. Adri wint dus bijna altijd, met alles. En als hij eens verliest, is hij razend.”