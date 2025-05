"Ik heb niet echt afstand gedaan": Dendoncker komt terug op verhaal van aanvoerdersband

Leander Dendoncker werd naar Anderlecht gehaald om stabiliteit te brengen. Maar dat liep niet zo vlot als iedereen verwacht had.

Het is geen gemakkelijk seizoen geworden voor Leander Dendoncker bij RSC Anderlecht. Met drie trainers in één seizoen is dat ook niet gemakkelijk.

Eind oktober was er ook nog het moment dat Dendoncker afstand deed van de aanvoerdersband. “Ik heb niet echt afstand gedaan…”, vertelt hij meteen aan Het Laatste Nieuws.

“Ik ben nooit de uitgesproken kapitein geweest. Dat is Jan (Vertonghen, red.). Onder Riemer was ik op een bepaald moment aanvoerder, omdat ik dichter bij de scheidsrechter liep dan Colin (Coosemans, red.).”

Dendoncker is niet diegene die het luidst roept in de kleedkamer of het meeste aanwezig is. “Absoluut niet. Ik heb die behoefte ook niet. Colin is verbaler dan ik. Een trainer heeft dat misschien liever.”

Een rol als leider oppakken, daar is Dendoncker naar eigen zeggen zeker niet vies van. Hij probeert de jonge spelers aan te moedigen en te helpen waar nodig.

“Maar ik doe het op mijn manier. Ik wil nooit iemand zijn die ik niet ben. Ik wil niet staan roepen of met mijn armen zwaaien omdat het moet. Ik ben zo niet. Ik ben nooit zo geweest. En ik zal ook nooit zo zijn”, besluit Dendoncker.