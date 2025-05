Stijn Stijnen en zijn ploeg zijn weer een stevige stap dichter bij de Jupiler Pro League: ex-international zet de puntjes op de i

Mogen we binnenkort een ex-international verwelkomen in de Jupiler Pro League? Stijn Stijnen en zijn spelers zijn alleszins weer een stap dichter bij promotie.

Stijn Stijnen en Patro Eisden zijn zich aan het ontpoppen tot de killers van de Waaslanders. Na af te rekenen met Beveren staat Patro in de finale van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League tegenover Lokeren-Temse. Na de 1-2-zege op Daknam is duidelijk dat Patro de beste papieren heeft om als winnaar uit die play-offs te komen.

"Een wedstrijd zoals we verwacht hadden", zo omschrijft Stijn Stijnen de ontwikkelingen van zaterdagavond. "Een Lokeren dat de bal had en wou creëren." Daar moest de voormalige Rode Duivel ook zijn eigen team tactisch op instellen. "Ik denk te mogen zeggen dat we vooral na de penalty het moeilijk hadden", analyseert Stijnen.

Stijnen ziet zijn ploeg moeilijke periode overleven

Even voorbij het uur maakte Lokeren-Temse inderdaad gelijk op strafschop en daarna ging de thuisploeg nog op zoek naar meer. Het draaide echter anders uit, want in het slotkwartier stond plots Patro-speler Bammens op de juiste plaats om zijn tweede van de avond te maken. "Het is uiteraard een kwaliteit als je uit een moeilijke periode komt met een tweede doelpunt."

In het Gemeentelijk Sportparkstadion van Patro Eisden zal deze dubbele confrontatie beslist worden. Stijnen heeft de knop alvast omgedraaid. "Onze focus is nu op zondag. We zijn er helemaal nog niet", zet hij al zijn spelers met de voeten op de grond. "Dat besef is bij iedereen 100% aanwezig. We hebben een nieuwe totale prestatie nodig voor kwalificatie."

Eersteklasser wacht ook nog

Indien Patro zijn voorsprong vasthoudt, speelt het barrage tegen de nummer 2 van de Relegation Play-offs uit de Jupiler Pro League voor een plekje op het hoogste niveau. Die tegenstander kan Cercle, STVV of Kortrijk zijn.