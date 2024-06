Ontdek hoe deze onverwachte wending de Belgische selectie versterkt

Sinds vandaag zijn de Rode Duivels echt weer voltallig. Domenico Tedesco heeft er een extra wapen bij.

Fantastisch nieuws

De dag voor de belangrijke wedstrijd tegen Oekraïne komen de Rode Duivels met fantastisch nieuws naar buiten. Thomas Meunier heeft zich terug aangesloten bij de Belgische selectie.

Eindelijk is de ploeg van Domenico Tedesco terug compleet en klaar om verder door te stoten in het tornooi.

Oekraïne komt te vroeg

Het is niet dat Thomas Meunier terug volledig fit is. Hij gaat bij de selectie verder revalideren na zijn hamstringblessure die hij opliep tijdens de oefeninterland tegen Luxemburg. De wedstrijd tegen Oekraïne komt sowieso te vroeg voor hem.

Zijn blessure was gelukkig niet van die aard dat er een vervanger moest opgeroepen worden. Hij had een verrekking en geen scheur in zijn hamstring. Tedesco had ook een bijzondere reden om hem zeker terug bij de selectie te halen.

De Mens Meunier

Het was Tedesco om meer te doen dan alleen het sportieve om hem terug bij de selectie te halen. “Ik wou Thomas niet laten vallen voor dit tornooi. Je hebt niet alleen de voetballer Meunier, je hebt ook de mens Meunier. Hij heeft zoveel opofferingen gemaakt om dit EK te halen. Hij ging speciaal in Turkije voetballen om speelminuten te verzamelen. Dat toont motivatie", verklaarde de bondscoach een tijd terug.

Dit geeft aan dat niet alleen het sportieve belangrijk is voor Tedesco, maar ook wel persoonlijkheden er in zijn groep zitten. Spelers die zichzelf opofferen en zich ten dienste stellen van de groep hebben duidelijk een streepje voor.