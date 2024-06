Twee Spanjaarden, jeugdig talent en ook deze Rode Duivel maken de dienst uit in ons team van de speeldag

Net als in de Jupiler Pro League zijn we ook tijdens het EK in Duitsland van alle wedstrijden op de hoogte. We volgen de Rode Duivels op de voet en kijken ook naar de andere wedstrijden ter plaatse. Samen zoeken we voor jullie naar de ultieme beste spelers ook tijdens dit EK.

Terwijl speeldag 3 ondertussen al bezig is, geven we u graag nog eens de elf namen die ons op speeldag 2 het meeste zijn opgevallen. Ondertussen verzamelen we uiteraard ook alle data met oog op het eindoordeel na het EK.

Doelman

In doel zagen we een goede Koen Casteels onder meer, maar dé held van zijn natie is na deze tweede speeldag toch Giorgi Mamardashvili. De 23-jarige Georgische doelman ranselde zo'n vijf gemaakte doelpunten uit zijn kooi en zorgde zo mee voor een historisch eerste EK-puntje in de geschiedenis van zijn land.

Verdediging

In de verdediging kiezen we voor drie sterke beren. Akanji neemt zijn niveau van Manchester City gewoon mee naar de Zwitserse ploeg en dat leverde een belangrijk gelijkspel op tegen Schotland met oog op de top-2 in de groep. Trauner was dan weer de scorende verdediger van Oostenrijk, terwijl Mittelstadt als verdediger veel aanvallende impulsen gaf - inclusief assist - voor Duitsland.

Middenveld

Op het middenveld was het wel héél druk. Zo druk dat we uiteindelijk ook op speeldag twee moeten kiezen voor een systeem zonder echte diepe spits, aangezien er heel veel infiltrerende spelers waren die we niet naast ons kunnen neerleggen.

© photonews

Fabian Ruiz speelde al zijn tweede topwedstrijd en komt nu wél in het team van de week terecht. Gündogan was dan weer goed voor een goal én assist, terwijl eigenlijk ook Musiala in het team had gekund. Hojbjerg zorgde voor de stabiliteit bij Denemarken, Kevin De Bruyne was de metronoom van België en Laçi hielp Albanië geschiedenis schrijven.

Flankspelers

Geen echte diepe spits dus, maar wel twee flankspelers die in ons team komen. Naast de scorende Silva van Portugal konden we echt niet, terwijl dé prestatie van de tweede speeldag misschien wel werd neergezet door Nico Williams. Hij had zeker een doelpunt verdiend.