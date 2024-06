'Club Brugge heeft contact gehad met Rode Duivel Thomas Meunier over een transfer: dit is de uitkomst'

Zit er een opvallende transfer in de pijplijn? Thomas Meunier is vooral blij dat hij als Rode Duivel het EK nog kan meemaken, maar misschien zit er ook een terugkeer naar Club Brugge in.

De ondertussen 32-jarige Meunier kende bij de huidige Belgische landskampioen uiteraard al mooie jaren, van 2011 en 2016. Het is dankzij zijn prestaties in het Jan Breydelstadion dat zijn carrière een nog hogere vlucht nam. Onze landgenoot speelde nadien vier jaar bij het Franse PSG en dan nog eens vier jaar bij Dortmund.

Mede door blessureleed waren de speelkansen bij de Duitse ploeg wel schaars, In februari 2024 trok Meunier transfervrij naar het Turkse Trabzonspor. Daar deed hij het in zijn eerste maanden meer dan behoorlijk, waardoor hij nog een selectie kon afdwingen voor het EK in Duitsland. De vraag is nu wat de toekomst nog in petto heeft.

Vertrek een optie voor Meunier

Het Nieuwsblad meldt dat er contact geweest is tussen de Rode Duivel en zijn ex-werkgever Club Brugge met het oog op een transfer. Meunier ligt nog wel een jaar onder contract bij Trabzonspor, maar voor zijn gezin is de situatie niet ideaal. Een vertrek uit Turkije kan dus niet uitgesloten worden. Een terugkeer naar België zou mooi zijn.

Dan moet er nog wel veel water door de zee vloeien. Uit die contacten is immers gebleken dat hij voorlopig nog te duur is voor Club Brugge. Het verschil tussen vraag en aanbod is nog te groot. Het is afwachten of een andere ploeg hem wel op zijn wenken kan bedienen of het dus gewoon een extra seizoen bij Trabzonspor zal worden.

Terugkeer naar Club nog niet voor morgen

Moest een akkoord op een gegeven moment toch tot de mogelijkheden behoren, zou hij ongetwijfeld warm onthaald worden door de Club-supporters. Voorlopig is een terugkeer op het oude nest dus nog niet aan de orde.