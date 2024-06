De Rode Duivels, slachtoffers van een "wedstrijd van de schaamte" zoals in '82 (of zoals Westerlo-Genk)?

Op hetzelfde moment als Oekraïne-België, moet je ook een oogje houden op Slovakije-Roemenië, die op hetzelfde moment plaatsvindt in Frankfurt. Wees niet verbaasd als de doelpunten daar niet in overvloed vallen...

De definitieve resultaten van de groepen op dit Euro 2024 beginnen binnen te stromen, en één ding is nu al zeker: als je als derde eindigt in de groep met 4 punten, zal dat voldoende zijn om bij de beste vier derdes te horen, en dus door te stoten naar de achtste finales, hoe dan ook.

Dit heeft serieuze implicaties voor de Rode Duivels. Inderdaad, Roemenië en Slowakije zijn al verzekerd van een plek in de volgende ronde als ze gelijkspelen: in het slechtste geval zou een overwinning aan de andere kant Oekraïne of België naar de eerste plaats sturen, Roemenië op de tweede plek plaatsen en Slovakije op de derde.

Er is geen reden om de vraag te stellen aan de Roemeense en Slowaakse spelers en coaches. Niemand zal toegeven dat dit door ieders hoofd spookt, al dan niet bij de aftrap, tenzij er niets verandert tijdens de wedstrijd.

Slowakije en Roemenië hebben geen reden om risico's te nemen

Voor de Belgen kan dit een enorme invloed hebben. Als er niets verandert bij Slowakije-Roemenië, zal Oekraïne risico's moeten nemen om niet als laatste te eindigen. Dit betekent zowel een gevaarlijkere tegenstander, maar ook meer mogelijkheden voor tegenaanvallen, en we weten dat de Rode Duivels daar van houden.

En als de stand te lang gelijk blijft, staat België op de rand van de afgrond: een Oekraïens doelpunt en we eindigen als laatste (terwijl een Slovaakse overwinning ons verzekert van de derde plaats, dankzij onze overwinning tegen Roemenië).

We moeten natuurlijk niet denken dat de Slovaken en Roemenen ons een spektakel zullen bieden zoals West-Duitsland - Oostenrijk in 1982, de "wedstrijd van de schande" waarin Duitsland Oostenrijk met 1-0 versloeg (een resultaat dat beide teams kwalificeerde), maar we mogen een ander voorbeeld, nog dichter bij huis, niet uitsluiten. Dat voorbeeld is Westerlo-Genk, toen beide teams begrepen dat 1-1 voor iedereen goed was...