🎥 VAR en arbitrage voor België - Oekraïne zijn niet onbesproken, Tim Pots komt met vurig pleidooi en beelden over 'ravioli' gaan viraal

šŸŽ„ VAR en arbitrage voor BelgiĆ« - OekraĆÆne zijn niet onbesproken, Tim Pots komt met vurig pleidooi en beelden over 'ravioli' gaan viraal

Bondscoach Domenico Tedesco zag dat er in twee wedstrijden al drie goals van Romelu Lukaku werden afgekeurd na een interventie van de VAR. Zeker tegen Slovakije was er wel wat te doen over de handsbal van Openda voorafgaand aan de tweede afgekeurde goal.

Laat de VAR van die eerste wedstrijd tegen Slovakije nu ook toevallig de VAR zijn voor de wedstrijd van de Belgen tegen Oekraïne. Erg negatief wilde Domenico Tedesco zich niet uitlaten over de zaak, maar hij vond dat toch vreemd. En ook de analisten en commentatoren vonden het toch enigszins verrassend dat het opnieuw de Engelsen zijn die de wedstrijd in goede banen moeten leiden vanuit de VAR-regie. En ook op het veld is dat het geval. Anthony Taylor als scheidsrechter ook niet onbesproken dit EK Gary Beswick en Adam Nunn zijn de Engelse assistenten van Anthony Taylor op het veld, terwijl de VAR-assistenten ook voor 66% uit hetzelfde land komen: Stuart Attwell, David Coote en de Duitser Marco Fritz. De Zweed Glenn Nyberg is vierde official van dienst. Taylor zelf? Die keurde eerder dit EK op aangeven van de VAR al eens een doelpunt af omwille van positiebuitenspel van Danzel Dumfries. Plompverloren naast een doelman gaan staan en niet bewegen, het zou een eerbetoon aan de Nederlander kunnen zijn om dat vanaf heden een Dumbfreeze te gaan noemen. Het moment ging in ieder geval viraal. Waar de VAR dit EK steeds snel beslist, duurde het daar wat langer. En dus werd er een filmpje gemaakt door Makkelijk Scoren waarin al dan niet glutenvrije ravioli uiteindelijk de hoofdrol ging gaan spelen. Tim Pots verdedigt de VAR met vuur "Daar kan ik wel om lachen", aldus ex-VAR in België Tim Pots in De Afspraak. "Ik ben nog steeds een enorme voorstander van de VAR. Schaf het maar eens af en dan gaan we pas miserie zien. De belangen worden steeds groter." "We gebruiken de technologie om het reglement beter toe te passen. Mensen die tegen de technologie zijn, zijn volgens mij eigenlijk gewoon tegen het reglement. Het doodt de ziel van het spel zeker en vast niet wat mij betreft."





