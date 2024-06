Blijft Jan Vertonghen nog bij Anderlecht? Marc Coucke onthult wat hij al weet

Hangt Jan Vertonghen straks zijn voetbalschoenen aan de haak? Volgens Anderlecht-eigenaar Marc Coucke heeft Vertonghen al zijn beslissing genomen.

Op zijn 37ste is Jan Vertonghen wellicht bezig aan zijn laatste toernooi met de Rode Duivels. Of we hem volgend seizoen ook nog aan het werk zien in België blijft echter een vraagteken. Zijn contract bij Anderlecht loopt namelijk af.

Vertonghen kwam in september 2022 transfervrij over van Benfica. Door het vertrek van Zeno Debast naar Sporting zou Anderlecht liever geen tweede vaste waarde in zijn centrale verdediging zien vertrekken.

Blijft Vertonghen bij Anderlecht

"Veel respect voor Jan Vertonghen, hoe hij zich toch weer in de ploeg heeft geknokt", zei Anderlecht-eigenaar Marc Coucke bij Sporza voor de wedstrijd Oekraïne-België. Hoe belangrijk is dit EK voor de toekomst van Vertonghen bij Anderlecht?

"Ik denk dat hij in zijn hoofd al alles beslist heeft. Dit heeft voor zijn toekomst wellicht geen belang meer. Maar hij zal natuurlijk alles geven en die passie houden tot de laatste minuut. Hij geeft hier alles voor."

"Als hij een jaar zou blijven bij Anderlecht, en ik weet het ook niet voor de duidelijkheid, dan zou hij ook weer alles geven", stelde Coucke nog. Na het EK zal Vertonghen beslissen of hij er nog een jaar bij doet bij Anderlecht.