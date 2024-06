'Kortrijk en Charleroi werden genoemd voor ex-Gentdoelman, maar grote verrassing in de maak'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dinsdagavond werd bekend dat Paul Nardi geen nieuw contract krijgt bij KAA Gent en dus andere oorden mocht opzoeken. Er werd gedacht aan een overstap binnen de Jupiler Pro League, maar ondertussen is er al een heel andere beslissing gevallen.

Het was een klap voor Nardi dat Gent hem geen nieuw contract gaat aanbieden. De 30-jarige doelman liep afgelopen seizoen een heel zware blessure op en was maanden buiten strijd. En dus was de vraag: wat met zijn toekomst?

Nardi zat lange tijd in de wachtkamer bij Gent, pas op dinsdag viel de beslissing definitief. De makelaar van Nardi is ondertussen wel al volop aan het kijken naar een nieuwe uitdaging voor de ex-doelman van ook Cercle Brugge.

Paul Nardi trekt naar Engeland

Charleroi roerde zich het eerste op de transfermarkt, maar zij haakten uiteindelijk af en kozen voor Defourny. Deze week was er dan weer de nadrukkelijke belangstelling van onder meer KV Kortrijk, maar ook dat gaat niet door.

Een buitenlandse optie is het uiteindelijk geworden voor Paul Nardi. Hij zal als transfervrije doelman eerstdaags een contract tekenen bij het Engelse Queens Park Rangers. Dat wordt vanuit Engeland volop bevestigd.

Voor de Franse doelman wordt het een nieuw avontuur en er lijkt sneller dan verwacht een oplossing te zijn gevonden voor de goalie. We willen Paul Nardi alvast veel succes wensen in zijn verdere carrière in het buitenland.