Cercle Brugge slaat stevige slag met vierjarig contract voor kwieke vleugelverdediger

Cercle Brugge speelt dit seizoen Europees op Jan Breydel en wil er na een prima seizoen ook in de nieuwe jaargang staan. Daartoe gaan ze ook heel wat interessante transfers weten af te ronden. Een eerste deal is alvast rondgeraakt.

Cercle Brugge en het Portugese Sporting CP vonden een akkoord met betrekking tot de definitieve overgang van Flavio Nazinho. De 20-jarige vleugelverdediger heeft een contract voor vier seizoenen getekend op Jan Breydel.

Technisch directeur Rembert Vromant is tevreden met de deal die werd gesloten: "We hebben de voorbije maanden met Sporting rond de tafel gezeten en zijn uiterst blij dat we deze permanente transfer succesvol kunnen sluiten."

✍️ Cercle neemt Nazinho definitief over van @SportingCP! De 20-jarige Portugees ondertekende een contract voor 4 seizoenen. 🟢⚫️ pic.twitter.com/mwin9br1b1 — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 27, 2024

"We zijn ervan overtuigd dat Nazinho, op basis van z’n wedstrijden en trainingen, het potentieel heeft om Cercle naar een hoger niveau te tillen met zijn snelheid, uitstekende mentaliteit en zijn veelzijdigheid. Flavio kan zowel als fullback, als wingback of als winger ingezet worden. Bovendien is Flavio al volledig vertrouwd met onze spelprincipes en ingewerkt in de groep."

Nazinho zeer tevreden met overstap

Ook Nazinho zelf ziet het zeker zitten: "Ik ben erg blij om bij Cercle te blijven. Met dezelfde ambitie en dezelfde energie heb ik enorm veel zin om erin te vliegen. Ik zal alles blijven geven voor Cercle", aldus Nazinho.

"Ze hebben me afgelopen seizoen geholpen om meer een ‘man’ te worden. Ik heb me op verschillende vlakken kunnen ontwikkelen en ben blij om nu een volgende stap te zetten in m’n carrière." We willen Nazinho alvast veel succes wensen de komende jaren.