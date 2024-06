OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van coach Alexander Blessin

De laatste dagen spookten er al geruchten rond dat Alexander Blessin zou vertrekken bij Union SG. Nu worden die door de club ook bevestigt.

De Duitse coach kiest voor een uitdaging in zijn thuisland en trekt naar St. Pauli. 'Union wilde zijn coach graag aan boord houden, maar Blessin verhuist om persoonlijke redenen naar zijn vaderland', klinkt het bij de club.

Dit seizoen maakte de coach nog iedere week een reis van meer dan 5u naar Stuttgart, waar zijn gezin woont. Opvallend is dan wel dat St. Pauli een club is uit Hamburg, wat nog verder van Stuttgart ligt dan Brussel.

Afgelopen zomer kwam Blessin aan bij Union. Hij greep met de Brusselse club naast de titel door enorm zwak aan de play-offs te beginnen, terwijl het reguliere seizoen heel vlot liep.

Blessin won wel de beker met Union door Antwerp met 1-0 te verslaan. De Brusselaars mogen nu dus op zoek gaan naar een waardige vervanger.

Danke, Alexander! šŸ’›šŸ’™



Our coach Alexander Blessin goes to German side @fcstpauli. pic.twitter.com/nvOxCchbJE