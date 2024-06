Steven Defour komt met emotioneel pleidooi voor Rode Duivels en supporters

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het gedrag van de Rode Duivels én hun supporters na de wedstrijd tussen de Belgen en Oekraïne heeft er diep op ingehakt bij iedereen. Er zijn voorstanders en tegenstanders van elke opinie, zoveel is ondertussen duidelijk.

Gert Verheyen was een van de gematigde analisten na de wedstrijd tegen Oekraïne. Hij begreep wel waarom de spelers op het einde geen risico's meer namen. "Het is altijd anders met de beleving die je in een stadion voelt."

Steven Defour van zijn kant wilde bij Sporza op donderdagavond een vurig pleidooi houden voor eenheid binnen ons land. "Ze speelden het soms slecht uit, dat klopt. We hebben een fantastische groep al tien jaar lang."

"Er is al tien jaar een geweldige symbiose tussen de spelers en fantastische supporters. Maar er gaat een moment komen dat Romelu Lukaku, Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne gaan stoppen", aldus de gewezen Rode Duivel.

Allemaal achter de ploeg gaan staan?

"En dan gaan we misschien terugdenken aan die momenten ... Laat ons nu echt achter die ploeg staan en echt genieten maandag met 20.000 of 25.000 supporters in Düsseldorf voor de Rode Duivels", roept hij op tot eenheid.

"De omstandigheden zijn wat ze zijn, maar we kwalificeren ons wel. Daar zit hem de moeilijkheid bij de spelers. Ik had na het laatste fluitsignaal ook een oef-gevoel omdat we door gingen." Benieuwd wat het maandag zal geven ...