'Alweer opmerkelijke transfer op komst voor Radja Nainggolan'

Radja Nainggolan staat open voor een terugkeer naar België, maar hij kan ook op interesse vanuit Marokko rekenen. Kiest hij weer voor een opmerkelijke uitdaging?

Radja Nainggolan degradeerde afgelopen seizoen met Bhayangkara FC in Indonesië. Het lijkt erop dat hij zijn carrière daar niet verder zal zetten.

De ex-Rode Duivel staat open voor aanbiedingen, ook uit België, maar het is een Marokkaanse club die zich als eerste meldt. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om de regerende kampioen Raja Casablanca.

Radja Nainggolan staat open voor alle voorstellen

Maar zijn transfer is nog helemaal niet rond. Over de duur van het contract is ook nog niets bekend. Het zou voor Nainggolan niet zijn eerste speciale avontuur zijn.

In januari 2023 maakte hij de overstap van Antwerp naar het Italiaanse SPAL. Nadien kwam hij in Indonesië bij Bhayangkara FC terecht. Raja kan dus zijn derde club worden op anderhalf jaar tijd.