OFFICIEEL: KV Mechelen heeft zijn vervanger voor Gaëtan Coucke beet en hij heeft een verleden bij Antwerp

KV Mechelen heeft een vervanger gevonden voor Gaëtan Coucke. Het contract van de sterkhouder onder de lat loopt af, er moest dus opvolging gezocht worden.

Coucke heeft nog bij geen andere club getekend, maar het is al langer bekend dat hij nood had aan een andere uitdaging. Dat vertelde coach Besnik Hasi ons onlangs nog. KV Mechelen moest dus op zoek naar ene nieuwe doelman en heeft die nog voor het einde van de maand juni gevonden. Het verwelkomt Ortwin De Wolf.

De overstap van De Wolf naar Mechelen is geen verrassing, want het lekte gisteren al dat deze transfer in de pijplijn zat. Inmiddels is er ook officiële bevestiging. De nummer 8 uit het afgelopen JPL-kampioenschap stelt het 27-jarige sluitstuk voor als de eerste inkomende zomertransfer uit het voetbalseizoen 2024-2025.

De Wolf vindt stabiliteit bij KVM

"Malinwa is een club met een prachtige geschiedenis", vertelt de 1m 90 lange keeper op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben erg blij dat deze mooie club me de stabiliteit wil geven waarnaar ik op zoek was. Want met drie ploegen op een jaar tijd is het wel wat geweest." Daarom wilde hij nu graag een langere verbintenis.

De Wolf heeft in Mechelen een contract getekend voor drie seizoenen. De Wolf werd in 2021 door Eupen verhuurd aan Antwerp, dat hem later definitief overnam. In 2024 ging hij dan bij Zulte Waregem keepen in de Challenger Pro League. Essevee heeft inmiddels ook afscheid van hem genomen en wenst hem het beste.

Terugkeer naar hoogste niveau

Zijn transfer naar Mechelen betekent voor De Wolf dus een terugkeer op het hoogste niveau. De verwachting is dat hij wel een plek onder de lat zal kunnen krijgen, waardoor Yannick Thoelen reservedoelman blijft.