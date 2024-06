'KV Mechelen shopt in eigen land en gaat voormalige speler van Antwerp halen bij tweedeklasser'

De Belgische clubs bereiden zich tijdens het EK allemaal voor op volgend seizoen. Dat gaat binnen ongeveer een maand al van start. Geen tijd om stil te zitten dus.

Ook bij KV Mechelen wordt er achter de schermen goed gewerkt. Volgens de laatste geruchten zal er al snel een transfer officieel worden voorgesteld.

Transfersexpert Sacha Tavolieri meldt zo dat KV Mechelen in eigen land gaat shoppen en Ortwin De Wolf wegplukt bij Zulte Waregem. Daar kwam hij deze winter terecht.

Essevee haalde doelman deze winter nog bij Antwerp. Hij speelde 14 wedstrijd mee bij Zulte Waregem waarin hij 16 doelpunten slikte. Zijn club kon niet promoveren, maar De Wolf zou al sneller dan verwacht weer in 1A kunnen spelen.

Tavolieri weet dat de laatste gesprekken gevoerd worden, en zijn transfer binnenkort officieel wordt bekendgemaakt. Het blijft dus nog even afwachten op communicatie vanuit de clubs...

šŸ”“šŸŸ”šŸ§¤ #KVMechelen now going to sign Ortwin De Wolf on a permanent move!

šŸ’¬ Last talks to be fixed in the next hours and then official announcement incoming. #mercato #JPL #KVM #essevee pic.twitter.com/fnF0XCUlHN