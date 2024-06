Genk en Antwerp maken meteen indruk in oefenwedstrijden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Terwijl het EK nog volop moet gaan losbarsten, zijn er in het Belgisch voetbal alweer heel wat wedstrijden gespeeld. Daarbij werden ook op zaterdag al heel wat oefenwedstrijden afgewerkt. En dat leverde toch wel wat boeiende zaken op.

Bij KRC Genk hebben we het debuut van Matte Smets, Adrian Palacios en Jarne Steuckers achter de rug. De drie speelden bij hun nieuwe club tegen Hades. Het leverde uiteindelijk een 4-1 overwinning op voor de Smurfen.

Genk maakt meteen indruk

Tolu Arokodare scoorde in de eerste helft twee doelpunten en ook Noah Adedeji en Aziz Ouattara wist de netten bol te zetten. Daarmee hebben de Limburgers meteen een heel stevige wedstrijd gespeeld en laten zien wat ze in hun mars hebben.

Opstelling Genk (1ste helft): Penders, Nkuba, Sadick, Smets, Kongolo, Yoshinaga, Ouattara, Karetsas, Steuckers, Tolu, Adedeji.

Opstelling Genk (2de helft): Penders, Caicedo, Palacios, Manguelle, Akpan, Baah, El Hadj, Kumata Naoki, Claes, Da Costa Bangoura, El Hadj.

Opstelling eerste helft: Lammens, Krasniqi, Bozhinov, Alderweireld (C), Davis, Smits, Doumbia, Chery, Balikwisha, Udoh, Vandeplas (āš½'19)



Opstelling tweede helft: Devalckeneer, Tuypens, Verstraete, Van den Bosch, Delaporte, Odoi (C), Hamdaoui, Scott, Ekkelenkamp, Valencia,… pic.twitter.com/iWl22VrkaL — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 29, 2024

Ook Antwerp heeft dankzij Gerard Vandeplas en Georges Ilenikhena een eerste oefenzege weten te pakken. Zij wonnen met 2-0 van Hoogstraten in een eerste oefengalop. Denis Odoi was er meteen bij voor zijn eerste match.

Ook Tjaronn Cherry en Rosen Bozhinov kwamen in actie. The Great Old maakt zo meteen heel wat indruk met oog op de toekomst. De komende uren en dagen zijn er nog heel wat oefenwedstrijden die de Belgische teams zullen spelen.