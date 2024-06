📷 Anderlecht-man Delaney doet een 'Lukaku' en baalt als een stekker

Denemarken bleef uiteindelijk zeer gefrustreerd achter na hun nederlaag afgelopen zaterdag tegen de gastheer (2-0). De mannen van Kasper Hjulmand brachten Duitsland wel degelijk in grote moeilijkheden, tot ze het openingsdoelpunt scoorden aan het begin van de tweede helft via Joachim Andersen.

Het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd voor buitenspel, en dat op aangegeven door de VAR. Het ging over het type buitenspel dat al omstreden was op dit EK: onthuld door de beroemde "virtuele muur", toonde men aan dat het uiteinde van de voet van Thomas Delaney (de man die we kennen van bij Anderlecht) in buitenspelpositie stond.

47:44: Joachim Andersen denied his first international goal due to a tight Thomas Delaney offside call in the build up.āŒ

51:44: Andersen penalised for a harsh handball with Kai Havertz scoring the resulting penalty for Germany.šŸ‡©šŸ‡Ŗ



Four crazy minutes.šŸ¤Æ pic.twitter.com/2JhNuu9dVL