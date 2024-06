Engelsen hebben genoeg van Southgate

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Engeland is door naar de kwartfinales van het EK. Daarmee is wel veel gezegd, want het spelpeil was alweer beneden alle peil van The Three Lions. En dus zijn ook de analisten vurig.

Op de sociale media regende het reacties tijdens en na de wedstrijd en ook de Engelse analisten hebben er stilaan genoeg van hoe de Engelsen presteren op het Europees kampioenschap in Duitsland. Na een lamentabele groepsfase waarin met veel moeite werd gespeeld tegen Denemarken, Slovenië en Servië konden de Engelsen wel nog de groepszege veilig stellen. De kritiek was echter groot op de nationale ploeg. Tegen Slovakije bengelde de Engelse nationale ploeg heel lang op het randje van de uitschakeling. En dus hebben ze in eigen land ook stilaan echt genoeg van de tactiek en persoon van coach Gareth Southgate. De roep om een ontslag wordt steeds luider. Roy Keane en ex-coach Gary Neville waren bij ITV alvast enorm kritisch. Voor hen is de teammeeting die er nu aankomt een van de belangrijkste aller tijden. Southgate lijkt echt niet te kunnen aanblijven wat hen betreft.