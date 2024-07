Met dank aan Overmars? 'Na Manchester United roert ook Ajax zich voor sterkhouder Antwerp'

Antwerp trok al nieuwe enkele spelers aan, maar ziet er wellicht nog een paar vertrekken. CEO Sven Jaecques had een duidelijke boodschap voor de Antwerp-supporters wat ze nog mogen verwachten, maar ondertussen wordt er wel aan de mouw van een sterkhouder getrokken.

Wellicht zullen er enkele sterkhouders (moeten) vertrekken bij Antwerp, want voorzitter Paul Gheysens heeft de geldkraan voorlopig dichtgedraaid. Hoe slagkrachtig kan Antwerp dan nog zijn? CEO Sven Jaecques was duidelijk een paar dagen geleden.

Voor een aantal sterkhouders is er in ieder geval wel de nodige interesse. Denk dan onder meer aan Mandela Keita, Michel-Ange Balikwisha en George Ilenikhena. Volgens Jaecques lijken er een of twee uitgaande transfers te zullen/moeten komen.

© photonews

Een paar maanden geleden kwam de interesse in Mandela Keita vanuit Manchester United al naar buiten. Daarmee was het duidelijk dat The Mancunians de laatste tijd veelvuldig komen scouten in de Belgische competitie.

Ajax aast nu ook op Keita

Maar Manchester United is lang niet de enige ploeg die hem erbij wil. Zo zou de middenvelder nu ook op de shortlist staan bij Ajax Amsterdam. Of ze daar nog goede contacten hebben met Marc Overmars? Dat is een andere zaak.

Sowieso wordt het voor de Amsterdammers niet evident om Mandela Keita in huis te halen. Ook zij hebben de nodige financiële problemen en zullen dus niet meteen kunnen overgaan tot een miljoenentransfer. En dat is wat ze bij Antwerp nodig hebben.