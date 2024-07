Done deal: doet Belgische topclub het opnieuw? Aanvallende miljoenenparel weggeplukt uit opvallende competitie

Als er één ploeg in staat is om gekke en interessante deals te sluiten, dan is het wel Union SG. De voorbije seizoenen haalden ze parel na parel bij diverse ploegen en konden ze de spelers helemaal laten ontbolsteren en/of voor een grote meerwaarde verkopen.

Mogelijk hebben ze ook deze zomer opnieuw beet. De kans dat Mohamed Amoura en Cameron Puertas de club zullen verlaten mag realistisch worden ingeschat. En dus anticiperen ze alvast met de komst van een nieuwe aanvaller. Mohammed Fuseini komt namelijk over van Sturm Graz. De 22-jarige Ghanees tekende een contract tot juni 2027, met een optie om dat nog een jaartje langer te verlengen tot 2028. Dat hebben de Brusselaars bekendgemaakt op hun webstek. Nieuwe parel voor Union SG? Het Oostenrijkse Sturm Graz verhuurde de spits met een marktwaarde van zo'n twee miljoen euro afgelopen seizoen aan de Deense club Randers. Daar scoorde hij goede punten met negen doelpunten in vijftien wedstrijden. More info: https://t.co/BhxTWKBDph — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 2, 2024 Zeker in de play-offs tegen degradatie scoorde hij aan de lopende band: acht keer in tien ontmoetingen. Dat heeft hem nu een contract van meerdere seizoenen opgeleverd bij Union SG, dat de bal de laatste jaren wat dat betreft zelden heeft misgeslagen. Fuseini genoot zijn opleiding bij Right To Dream Academy in Ghana en was sinds 2021 eigendom van Sturm Graz. We willen Fuseini alvast welkom heten in België en veel succes toewensen bij zijn nieuwe club.