Dan toch geen Bayern München voor Sambi Lokonga: 'voormalige Anderlecht-speler heeft nieuwe uitdaging gevonden'

Albert Sambi Lokonga heeft het al een tijdje moeilijk bij Arsenal. De voormalige speler van Anderlecht was op zoek naar speeltijd, die hij vorig seizoen bij Luton Town vond.

Tijdens zijn uitleenbeurt speelde hij 19 wedstrijden waarin hij één doelpunt kon scoren en goed was voor drie assists. Een bemoedigend seizoen dus.

De middenvelder wil nu voor een nieuwe uitdaging gaan. Hij is op zoek naar een club om zijn carrière voort te zetten, wat dus niet bij Arsenal zal gebeuren.

Een paar weken geleden werd Lokonga genoemd bij Bayern München waar Vincent Kompany actief is. Toch lijkt de Belg nu op weg naar Sevilla FC.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano onderhandelen Arsenal en Sevilla momenteel over een uitleenbeurt met optie tot koop.

🚨🔴⚪️ Albert Sambi-Lokonga has accepted Sevilla as next destination. There's total green light from the player now.



Arsenal and Sevilla negotiate final details including buy clause, how to activate it and potentially make it mandatory. pic.twitter.com/HY8f1676SR