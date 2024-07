Dit is hét Belgisch talent dat internationaal moet en zal doorbreken: "Ongezien! Absolute wereldtop!"

Is er leven na de 'Gouden Generatie'? De ploeg van 2018 is van het beste wat ons land ooit voortbracht, maar zoals we op dit EK konden zien is de nieuwe generatie nog niet helemaal klaar. Maar volgens Wesley Sonck gaat er binnenkort een nieuw supertalent opstaan.

Sonck, ex-bondscoach van de Belgische U19, weet waarover hij spreekt. "Er zit heel wat talent in dit kleine landje", verzekert Wesley Sonck bij 'Dat is fussball'. "Er is natuurlijk niemand die een De Bruyne een-op-een zou kunnen vervangen."

Maar op een andere positie is er wel een enorm talent dat nog niet doorgebroken is. "Die vergelijking moeten we niet maken. Maar in de generatie 2003-2004-2005 loopt Roméo Lavia bijvoorbeeld rond."

Lavia ging op jonge leeftijd naar Manchester City, maar werd intussen binnengehaald door Chelsea. "Dat is voor mij ongezien. Echt waar, in de jeugd is hij op zijn positie absolute wereldtop, en dan heb ik het over mannen als Kobbie Mainoo, hé."

Al hebben de vele blessures tot nu toe zijn grote doorbraak afgeremd. "Dat was jammer, anders was hij er zeker bij geweest", knikt Sonck.

"Qua voetballend vermogen in de ploeg, iemand die die passes naar de pockets kan geven ... Daar moeten we ons geen zorgen over maken. Die komt wel", heeft Sonck groot vertrouwen in de 20-jarige middenvelder.