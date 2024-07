UEFA grijpt hard in na omstreden handgebaar van Turkse speler

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De UEFA heeft besloten om Merih Demiral te schorsen. Dit naar aanleiding van een omstreden handgebaar tijdens zijn viering van een doelpunt.

Turkije won in de achtste finales met 1-2 van Oostenrijk. Merih Demiral was goed voor beide doelpunten bij de Turken. Zijn viering nadien zorgde echter voor heel wat commotie.

De verdediger van Al-Ahli maakte een handgebaar van de Grijze Wolven, een extreemrechtse Turkse beweging. Het gebaar is verboden in Oostenrijk, in Duitsland staat het onder toezicht.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de UEFA stevig ingegrepen. Demiral wordt voor twee wedstrijden geschorst, waardoor hij zeker de kwartfinale tegen Nederland moet missen.

"Hoe ik heb gevierd, heeft met mijn Turkse identiteit te maken. Ik heb mensen gezien in het stadion die het gebaar ook maakten. Ik wilde enkel tonen hoe blij en trots ik was", vertelde Demiral zelf na de wedstrijd tegen Oostenrijk.