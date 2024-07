Wederhelft Johan Boskamp vertelt over zijn bijna-dood-ervaring: "Hij wilde niet mee met de ambulance want er was een belangrijke wedstrijd op tv"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Boskamp is gestopt als tv-analist. Zijn vrouw Lydia hielp mee aan een boek over hem: 'Boskamp. Mijn leven'. Want de ex-voetballer, -trainer en -analist heeft wel het een en ander meegemaakt in zijn leven.

Boskamp heeft heel wat overleefd. Zijn gewicht zorgde zo voor een schrikmoment bij vrouw Lydia. “Zo'n tien jaar geleden heeft hij in de douche een hartaanval gekregen. Een kwart van zijn hart is toen afgestorven", vertelt ze in HBvL.

"Hij keek me in de ogen en zei: 'Ik ben aan het sterven'. Die stress wil ik geen twee keer meemaken. De hulpdiensten hebben hem terug bij bewustzijn gebracht, maar toen ze hem op de brancard in de ambulance wilden steken, begon hij te protesteren."

"Hij wilde niet mee, want er was die avond een belangrijke wedstrijd op tv. De ambulanciers hebben hem toen moeten beloven dat hij zou mogen kijken in het ziekenhuis."

Anderhalf jaar geleden liep hij dan weer het RSV-virus op in het ziekenhuis, maar de zwaarste klap moest nog komen. Toen hij één van zijn kleinkinderen verloor. “Het verdriet waar geen woorden voor zijn ..."

"Iedereen die kleinkinderen heeft, zal dat begrijpen. Jan weigert nog altijd om erover te praten, zelfs niet toen ik mijn jongste broer kort daarna op dezelfde manier verloor. Ik vind dat jammer, maar respecteer hem. Het is ook daarom dat we er bewust voor hebben gekozen om zijn verdriet niet uit te spitten in het boek. Uit respect voor Jan en zijn kinderen.”