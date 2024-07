Een kans om te grijpen? Didier Lamkel Zé zit alweer zonder club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Didier Lamkel Ze zit alweer zonder club. Zijn contract bij Hatayspor werd in onderling overleg verbroken.

Didier Lamkel Zé is al even niet meer in het nieuws gekomen. Dat komt doordat de Kameroener een jaar geleden België heeft verlaten. Toen maakte hij de overstap van KV Kortrijk naar Hatayspor.

Met 3 doelpunten en 3 assists in de eerste helft van het seizoen, verliet Lamkel Zé de Turkse competitie om bij FC Metz aan de slag te gaan. Hij werd tot aan het einde van het seizoen gehuurd.

De samenwerking verliep echter niet zo vlot. Lamkel Ze verloor al snel zijn basisplaats en de club degradeerde naar de Ligue 2. De Kameroener keerde dus terug naar Hatayaspor.

Didier Lamkel Ze op zoek naar een nieuwe uitdaging

Maar dat duurde dan ook weer niet lang. Zijn contract bij de Turkse club werd in onderling overleg verbroken. De speler is dus weer vrij om voor een nieuwe uitdaging te gaan.

Zal een Belgische club nog eens een poging wagen? De aanvaller is nog steeds maar 27 jaar oud en gaf al aan dat hij een terugkeer naar België wel zou zien zitten.