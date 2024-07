Peter Vandenbempt heeft nog heel mooie woorden voor Jan Vertonghen die stopt als international

Jan Vertonghen heeft vrijdag zijn afscheid aangekondigd bij de Rode Duivels. Peter Vandenbempt ziet zo de "schoonste" Rode Duivels stoppen.

Jan Vertonghen is niet langer Rode Duivel. Dat maakte hij via sociale media zelf bekend. Na dit EK stoppen is zeker niet ideaal, maar volgens Peter Vandenbempt wel makkelijker.

"Het is wat makkelijker om te stoppen na zo'n teleurstelling", begint Vandenbempt bij Sporza. "Dan denk je al sneller: kan ik dit wel opbrengen tot 2026? De persoonlijke teleurstelling was enorm, ook al trof hij geen enkele schuld bij die owngoal tegen Frankrijk."

"Je moet ook in rekening brengen: eigenlijk beleefde hij met de Rode Duivels twee teleurstellende toernooien op rij. Voor hem persoonlijk was dat minder het geval, want hij speelde telkens goed."

Tijdens de 'Gouden Generatie' werd Jan Vertonghen niet steeds in de spotlights gebracht. "Vincent Kompany was toen de grote leider, net als in - in mindere mate - Thomas Vermaelen. Toen zij afhaakten, kwam Vertonghen meer naar de voorgrond", zag Vandenbempt.

"Vertonghen nam dan een belangrijke rol op. Niet alleen op het veld, maar ook ernaast. Hij was nooit de belangrijkste Rode Duivel, maar wat mij betreft wel de schoonste. Hij droeg het shirt altijd met fierheid."

"In alle mogelijke en moeilijke omstandigheden is hij komen spelen voor de nationale ploeg. Want oké, de voorbije tien jaar was dat prettiger dan in zijn beginperiode. Ik herinner me nederlagen in onder meer Azerbeidzjan. Zelfs dan was hij een waardige ambassadeur voor zijn land", gaat Vandenbempt verder.