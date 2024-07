Anderlecht mag nog eens langs de kassa passeren: deze speler brengt nog een aardige som op na doorverkoop

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na twee seizoenen bij Manchester City maakt ex-Anderlechtspeler Sergio Gómez de overstap naar zijn thuisland Spanje. De 23-jarige linkerflankspeler staat op het punt om te tekenen voor Real Sociedad, de club die vorig seizoen als zesde eindigde in La Liga.

Gomez is op zoek naar meer speelminuten en die gaat hij niet krijgen bij City. Manchester City nam Gómez twee jaar geleden over van Anderlecht, maar een vaste basisplaats kon hij nooit veroveren in het Etihad Stadium.

Hij kampte met hevige concurrentie en beperkte speeltijd. Toch wist hij zijn prijzenkast aan te vullen met een paar trofeeën, waaronder twee landstitels en de Champions League.

Real Sociedad betaalt 9 miljoen euro aan Manchester City voor de diensten van Gómez. De Engelse kampioen heeft echter een doorverkooppercentage en een terugkoopclausule onderhandeld.

Dit betekent dat City financieel kan profiteren van een eventuele toekomstige transfer van Gómez en de mogelijkheid behoudt om hem terug te halen indien nodig.

De transfer van Gómez naar Real Sociedad heeft ook positieve financiële gevolgen voor Anderlecht. De Belgische club had destijds bij de verkoop aan Manchester City een doorverkooppercentage van 15 procent bedongen. Hierdoor mag paars-wit nu nog zo'n 1,3 miljoen euro op hun rekening verwachten, een welkome financiële opsteker voor de club.